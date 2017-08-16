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Общество

Российские ученые разработали препарат от сибирской язвы

Российские ученые Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ») разработали препарат, способный предотвратить вспышку сибирской язвы. Средство уже получило государственный патент и декларацию, разрешающую его производство, сообщает газета «Известия».

Действие препарата основано на том, что он определяет наличие в крови животных антител к возбудителям болезни. Разработчики отмечают, что на исследование крови скота при помощи нового препарата понадобится около 18 часов. Специалисты не утверждают, что применять средство будет легко. Потребуется много усилия, чтобы собрать большое стадо на проверку и проверить каждого на вакцинацию. При этом иногда оказывается, что не все животные привиты, или обнаруживается какая-то инфекция.

Сейчас в России очагов заболевания сибирской язвой нет, отмечают в Россельхознадзоре. Однако насчитывается порядка 35 тыс. неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов с почвенными очагами. Эксперты отмечают уникальность разработки, но вместе с тем говорят о разных последствиях и разной дозе для каждого представителя фауны.

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