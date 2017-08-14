«Лада» врезалась в дерево в Новосокольническом районе, пострадали два человека

09:40, 16 августа 2017, ПАИ

15 августа около 2:05 в Новосокольническом районе на 275-м километре трассы Шимск - Великие Луки 34-летний водитель автомашины «Лада Веста» превысил скорость и не справился с управлением на закруглении дороги. В результате автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области. В аварии пострадали водитель «Лады» и его 16-летний пассажир. Оба были доставлены в Великолукскую городскую больницу.

Около 15:50 в Пскове у дома №4 по Набережной реки Великой 30-летняя женщина-водитель автомашины «Мерседес Вито» сбила 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу по линии тротуара. Пенсионерка с полученными ранениями самостоятельно обратилась за медицинской помощью в травмпункт Пскова.

Других ДТП за минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали. На дорогах региона были задержаны 5 нетрезвых водителей.