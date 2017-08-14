Автомобиль такси сгорел в Великих Луках

10:13, 16 августа 2017, ПАИ

15 августа около 6:00 в Великих Луках на улице Винатовского у дома 66 сгорел автомобиль, принадлежащий одной из служб такси. Как стало известно Псковскому агентству информации, в Renault Logan выгорел моторный отсек, оплавлен пластиковый бампер, огнём повреждено лакокрасочное покрытие капота и передних крыльев.

Причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Ущерб устанавливается. Автомобиль не был застрахован.

В этот же день в великолукской деревне Захарово в экскаваторе Komatsu PC300 выгорела кабина, огнём повреждён моторный отсек и гидробак. Причина возгорания - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Ущерб устанавливается.