Пожары в жилых домах произошли в Псковском и Пушкиногорском районах

11:29, 16 августа 2017, ПАИ

15 августа около 13:00 в деревне Великое Поле Псковского района горел жилой дом. Как стало известно Псковскому агентству информации, в доме полностью выгорела комната, а также огнем была повреждена кровля.

Причиной пожара стало короткое замыкание. Ущерб устанавливается.

В тот же день около 17:00 в деревне Новгородка Пушкиногорского района также произошёл пожар в жилом доме. Жилище выгорела по всей площади, огонь уничтожил кровлю.

Пожар произошел из-за неправильной эксплуатации отопительной печи. Ущерб устанавливается.