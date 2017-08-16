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Общество

Пожары в жилых домах произошли в Псковском и Пушкиногорском районах

15 августа около 13:00 в деревне Великое Поле Псковского района горел жилой дом. Как стало известно Псковскому агентству информации, в доме полностью выгорела комната, а также огнем была повреждена кровля.

Причиной пожара стало короткое замыкание. Ущерб устанавливается.

В тот же день около 17:00 в деревне Новгородка Пушкиногорского района также произошёл пожар в жилом доме.  Жилище выгорела по всей площади, огонь уничтожил кровлю.

Пожар произошел из-за неправильной эксплуатации отопительной печи. Ущерб устанавливается.

 

 

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