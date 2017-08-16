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Общество

39% россиян сообщили, что не пьют алкоголь

Почти половина россиян за последний год стали меньше употреблять алкоголь, вообще не пьют спиртного 39%. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2009 году о том, что не пьют спиртные напитки, сообщала четверть опрошенных, а в текущем – уже 39% (среди женщин и 18-24-летних – по 47%).

Время от времени выпивают 59% граждан, в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц. В целом по выборке два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 16% респондентов, среди мужчин – 23% (11% среди женщин). При этом выше всего эта доля среди 25-34-летних и 35-44-летних.

Лишь 4% респондентов признались, что стали больше употреблять алкоголь, об обратном заявили 44% участников опроса.

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