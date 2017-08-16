Премьера литературного вечера «Довлатов. Way» состоится в Пскове 15 сентября

12:03, 16 августа 2017, ПАИ

15 сентября в 18:00 в Пскове в БКЗ филармонии состоится премьера Литературно-драматического вечера «Довлатов. Way». Спектакль объединит произведения писателя Сергея Довлатова разных лет, станет коллажем самых разных его рассказов — как хрестоматийных, так и не столь известных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции в Псковской области.

«Произведения Сергея Довлатова «оживут» на сцене благодаря народному артисту России, лауреату Государственных премий СССР и Российской Федерации Петру Семаку. Он долгие годы был ведущим актером театра Льва Додина, исполнял главные роли в таких спектаклях, как «Братья и сестры», «Повелитель мух», «Бесы», «Молли Суини», «Дядя Ваня», «Три сестры». Сегодня Петр Семак служит в труппе Александринского театра и по праву считается ее премьером. Он исполняет главные роли в спектаклях Валерия Фокина «Маскарад. Воспоминания будущего», «Третий выбор», «Сегодня. 2016», - рассказали в пресс-службе дирекции.

Партнером Петра Семака по сцене и автором сценической композиции выступит петербургский актер Леонид Алимов, работавший с такими режиссерами, как Люк Персеваль, Андрий Жолдак, Сильвиу Пуркарете. С недавних пор Леонид Алимов - постановщик, работающий как в России, так и за ее пределами.

«Отдельным приятным сюрпризом для зрителя станет то, что литературно-драматический вечер окажется еще и музыкальным», - отметили в пресс-службе.

Билеты можно приобрести в кассах Псковского театра драмы, БКЗ филармонии и онлайн на официальном сайте фестиваля.