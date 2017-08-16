О вреде наркотиков поговорили с воспитанниками лагеря «Стремительный» псковские полицейские

20:29, 16 августа 2017, ПАИ

В рамках антинаркотической акции «Летний лагерь - территория здоровья» псковские полицейские вместе с общественниками провели в детском оздоровительном лагере «Стремительный» профилактические беседы с подростками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Мария Винокурова и Юлия Петрова рассказали ребятам о том, какие бывают зависимости, что такое наркомания и насколько губительны для человека последствия потребления психоактивных веществ. Гости затронули тему юридической ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Психолог наркологического диспансера Псковской области Ольга Опивалова в интересной доступной форме рассказала участникам мероприятия о психосоматических изменениях, происходящих в организме при употреблении наркотиков, о том, к чему приводят необдуманные поступки, о выборе правильного жизненного пути и пользе занятий спортом.

В завершение беседы ребятам раздали памятки, разработанные Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.