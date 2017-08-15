17 августа в Пскове откроется 112-й театральный сезон

13:51, 16 августа 2017, ПАИ

Завтра, 17 августа, в Пскове состоится открытие 112-го театрального сезона. На большой сцене Псковского академического театра драмы пройдет третий премьерный показ спектакля «Усвятские шлемоносцы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В основу спектакля легла повесть Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы» - памятник русскому крестьянству, ставшему той народной армией, которая остановила врага и победила в войне. «Но этот спектакль не о войне. Он о том, как весть о войне пришла в старинное русское село, и как люди мучительно привыкали к мысли, что нужно оставить свои пашни, сенокос, поле, своих близких, брать в руки оружие и идти на защиту родной земли», - говорится в аннотации к постановке.

Билеты еще есть в продаже. Их можно приобрести на сайте театра, а также в кассах на улице Пушкина и гипермаркета «Империал».

Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет.