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17 августа избирком Пскова проведёт заседание по жалобе на подкуп избирателей со стороны «Справедливой России»

17 августа в 13:00 Территориальная избирательная комиссия Пскова проведёт заседание, на котором будет рассмотрена жалоба главы Пскова, кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Ивана Цецерского на действия кандидатов от «Справедливой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель ТИК Пскова Владимир Кротов.

Напомним, что по информации Ивана Цецерского, справедливороссы «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». В частности, «кандидаты «Справедливой России» обещают произвести вознаграждение избирателей в зависимости от итогов голосования за них».

Владимир Кротов отметил, что после поступления жалобы, ТИК выполнил все действия, предусмотренные избирательным законодательством  по работе с обращениями граждан, поставил в известность лиц,  на которых поступила жалоба. Им предложено представить  пояснения. «Завтра ТИК  проведёт заседание по рассмотрению жалобы, на котором будет  принято коллегиальное решение по существу», - заключил председатель комиссии.

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