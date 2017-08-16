Компания «Смартер» стала партнером «Медового фестиваля-2017»

12:31, 16 августа 2017, ПАИ

Второй год подряд компания «Смартер» в Пскове стала официальным партнером «Медового фестиваля», который пройдет 19 августа в Финском парке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

«Смартер» является одним из крупных работодателей для молодежи в Пскове. В компании предлагают вакансии: специалист горячей линии, оператор колл-центра по продажам телекоммуникационных услуг, оператор колл-центра по работе с юридическими лицами.

Работа в «Смартер» это: работа в стабильной, развивающейся компании, возможность карьерного роста, развитие, как в профессиональном, так и в личностном плане (за счёт бизнес-тренингов), бесплатное корпоративное обучение специфике продуктов, техникам продаж, комфортный офис в центре города.

«Наш коллектив для нас — это не просто сотрудники, выполняющие определённые функции. Это команда, друзья, люди, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Зайдите в наши группы в социальных сетях — посмотрите фотографии, почитайте, что пишут ваши будущие коллеги о своей работе. Мы хотим, чтобы вам было у нас комфортно, чтобы работа стала для вас неиссякаемым источником вдохновения, самореализации, драйва, основой стабильной жизни», - отмечают в компании.

Контактный телефон: 201-300 или 8-953-251-09-99.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации.

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».