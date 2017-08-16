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Общество

Благотворительный проект #ДетиВсейЗемли организовал на острове Залита «Каникулы строгого режима»

Благодаря участникам городского исторического квеста «Вот тот дом» благотворительный проект #ДетиВсейЗемли в очередной раз организовал для детей на острове Залита «Каникулы строгого режима».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы проекта, 12-13 августа прошёл ежегодный оздоровительный лагерь для выпускников филиала опочецкого коррекционного интерната, расположенного в деревне Шушково. Год назад основным направлением благотворительного проекта была выбрана социальная адаптация детей-сирот — прошедшая смена также была посвящена получению навыков самообслуживания.

Напомним, что в День Пскова прошёл Городской исторический квест #ВотТотДом, участникам которого была представлена возможность не просто весело и с пользой для ума провести этот день, но и сделать свой вклад в общее доброе дело — оставить пожертвование в фонд проекта для реализации поездки на Талабские острова. Участники проекта #ДетиВсейЗемли вошли в состав команды квеста и показали, как объединяются опыт и инновации, разум и скорость, дети и пенсионеры.

«Организаторы проекта выражают свою благодарность ко всем, кто неравнодушен к судьбам детей и готов поддержать то, что сотворено действительно в их интересах. Помогая в социальной адаптации Детей всей земли, вы помогаете им получить удочку, а не рыбку», - поблагодарили координаторы проекта.

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