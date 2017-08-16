Женщины-руководители в Псковской области рассчитывают на меньшую зарплату, чем мужчины

12:18, 16 августа 2017, ПАИ

Зарплатные ожидания женщин на руководящих позициях в Псковской области за июнь и июль 2017 года оказались ниже, чем запросы мужчин-руководителей, сообщает Headhunter.

Ожидаемая зарплата на основе резюме на hh.ru за период июнь-июль среди женщин-руководителей составляла в среднем 37,5 тысяч рублей, среди мужчин - 45 тысяч рублей. Соискателям в сфере «Высший менеджмент» работодатели Псковской области в первые два месяца лета готовы были предложить в среднем 67,5 тысяч рублей в месяц.

По результатам исследования, в профобласти «Высший менеджмент» доля резюме от женщин составила 35%, соискателей мужчин – 65%. В приоритете у женщин, претендующих на руководящие посты, следующие направления: «Продажи» (46% от всех «женских» резюме в сфере топ-менеджмента), «Администрирование» (38%), «Управление малым бизнесом» (19%), «Управление персоналом, тренинги» и «Управление закупками» (по 12%), «Коммерческий банк» и «Транспорт, логистика» (по 10%).

Возраст половины соискательниц в профобласти «Высший менеджмент» в Псковской области составил от 30 до 40 лет. К возрастной группе от 20 до 30 лет относится каждая третья представительница профессии управленца, еще 23% соискательниц находится в возрастном диапазоне от 40 до 50 лет. 67% кандидаток в сфере «Высший менеджмент» указали в резюме знание английского языка.