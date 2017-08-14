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Пскович украл спиртное из магазина на улице Коммунальной

Пскович украл спиртное из магазина на улице Коммунальной. Его задержал экипаж вневедомственной охраны, сообщили Псковскому агентству информации в отделе Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице Коммунальной совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 55-летнего гражданина, который похитил с прилавка спиртные напитки

Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции.

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