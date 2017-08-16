Предложения по развитию транспортной логистики СЗФО представил Андрей Турчак на совещании с Владимиром Путиным

12:42, 16 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 16 августа, в Калининграде губернатор Псковской области Андрей Турчак принимает участие в совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе, которое проходит под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина. На мероприятие съехались руководители профильных министерств и главы регионов Северо-Запада.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, выступая перед собравшимися, Андрей Турчак представил предложения по основным направлениям развития транспортной логистики федерального округа.

В частности, он предложил направить основной логистический маршрут движения грузов из морского порта Калининграда в Москву через город Великие Луки Псковской области с приемом грузов в таможенных терминалах Московской области. По мнению Андрея Турчака, этот маршрут будет экономически эффективен, в том числе, потому, что Псков и Калининград соединены единым типом железнодорожной колеи. При использовании маршрута и в обратном направлении будет достигнута большая загрузка морского порта в Калининграде, а также повысится качество и прозрачность таможенных процедур.

«Уже сегодня осуществляется движение части грузов из Калининграда через Псковскую область в другие регионы РФ. Так, по данным ФТС за 2016 год с использованием этого маршрута на территорию России было ввезено порядка 323 тыс. тонн товаров. Отдельного решения требует вопрос согласования тарифной политики на железнодорожные перевозки с сопредельными государствами, через которые будет осуществляться этот транзит», — добавил губернатор.

В качестве второго направления развития транспортной системы СЗФО Андрей Турчак предложил рассмотреть возможность восстановления железнодорожного рокадного движения. Так, например, движение грузов в южном направлении может быть организовано по территории России на маршруте «Усть-Луга — Тамань» через Псковскую область. «Во-первых, это даст возможность быстрой переброски различных грузов с Балтийского до Черного морей. Во-вторых, придаст дополнительный импульс развитию городов Сланцы, Гдов и Псков, Ленинградской и Псковской областей, создавая при этом возможность организации производств по данному маршруту движения грузов. В-третьих, позволит снизить нагрузку Санкт-Петербургского железнодорожного узла, который имеет предельный уровень загрузки», — пояснил глава Псковской области.

Андрей Турчак также считает возможным осуществлять перегрузку железнодорожных грузов на автомобильный транспорт на территории Псковской области, что обеспечит более гибкую логистику с возможностью прямой автомобильной доставки до грузополучателя в любой точке Европы. Экономически эффективным будет также перевод товаров, следующих только автомобильным транспортом из Европы в Россию через Псковскую область на мультимодальный вид перевозки, включающий доставку до конечного потребителя железнодорожным транспортом. Для повышения привлекательности таких перевозок, РЖД необходимо проработать механизм корректировки тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, имеющие отношение к этому проекту.

Кроме того, Андрей Турчак обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать предложения Псковской области. По общему мнению экспертов, развитие перечисленных логистических направлений позволит повысить эффективность использования транспортно-логистической инфраструктуры Северо-Запада России, активизировать грузовые автомобильные перевозки в Европейский Союз и поддержать отечественных перевозчиков, разгрузить транспортные узлы, имеющие предельный уровень загрузки, снизить необходимость использования морских портов Прибалтики, повысить уровень загрузки портов СЗФО, увеличить собираемость и обеспечить прозрачность таможенных сборов в казну РФ.

Добавим, что транспортно-логистический комплекс Псковской области на сегодняшний день обеспечивает транспортировку международных грузов для рынков России, Таможенного и Европейского союзов. Это обусловлено наличием в области 10 пунктов пропуска, 10 транспортно-логистических терминалов, международного аэропорта и более 80 компаний перевозчиков. По плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием Псковский регион занимает 3-е место в СЗФО. Железнодорожная инфраструктура состоит из 4 узловых станций, пропускной способностью порядка 10 млн тонн в год.

Средняя загрузка таможенно-логистических терминалов составляет 8–10% от проектной мощности, уровень загрузки железнодорожной инфраструктуры — порядка 45%. Транзитом через территорию Псковской области проходит всего 5% российского импорта и 10% российского экспорта.