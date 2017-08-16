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Общество

Бутафорскую мастерскую Псковского драмтеатра посетили участники спецкурса «Маска: теория и практика»

15 августа, во второй день детского театрального спецкурса «Маска: теория и практика», участники посетили бутафорскую мастерскую Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, под руководством педагога, художника и самого бутафора участники курса приступили к созданию Маски.

  • Спецкурс "Маска: Теория и практика". День второй.
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Спецкурс "Маска: Теория и практика". День второй.
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Спецкурс "Маска: Теория и практика". День второй.
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Спецкурс "Маска: Теория и практика". День второй.
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Спецкурс "Маска: Теория и практика". День второй.
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Спецкурс "Маска: Теория и практика". День второй.
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Спецкурс "Маска: Теория и практика". День второй.
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Спецкурс "Маска: Теория и практика". День второй.
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Спецкурс "Маска: Теория и практика". День второй.
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Спецкурс "Маска: Теория и практика". День второй.
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Напомним, что курс проходит на базе детской театральной школы-мастерской «Гвозди», которая работает при Театрально-концертной дирекции. Занятия продлятся до 26 августа. Итогом станет открытый показ на малой сцене Псковского театра драмы, который сможет посетить любой желающий. 

«В детскую театральную школу объявлен набор на полный учебный год. Отборочный тур пройдет 16 сентября в 12:00 на малой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. Чтобы попасть на первый тур - необходимо записаться по телефонам: 8 (8112) 29-18-24 или 8 (911) 395-77-63», - добавили в пресс-службе.

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