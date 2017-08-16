Президент поддержал инициативу единороссов о проведении Генпрокуратурой проверки обращений обманутых дольщиков

13:29, 16 августа 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фракции «Единой России» в Государственной Думе Владимиром Васильевым поддержал предложение поручить Генеральной прокуратуре РФ провести проверку обращений обманутых дольщиков, а также обсудили важность борьбы с «группами смерти», вопросы реновации и первоочередную необходимость начать работу над бюджетом в осеннюю сессию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Я бы хотел попросить о вашем поручении Генпрокуратуре, чтобы они посмотрели на эту работу. Потому что много обращений, и у нас на встречах с дольщиками, которые говорят: «Почему не приняли вовремя меры? Если бы сейчас Генеральная прокуратура организовала проверку этих обращений по обманутым дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько они эффективны, Владимир Владимирович, мы бы ответили на вопросы людям», - обратился парламентарий к президенту РФ. Владимир Путин также согласился с тем, что дольщикам нужно дать возможность участвовать в контроле за застройщиками.

Владимир Васильев напомнил, что 9 июля президент поручил руководителям регионов обеспечить своевременную реализацию решений по проблемам граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. «Мы включились в эту работу парламентскими методами и провели в Думе встречу, я скажу, с непростой аудиторией. Граждане представляли у нас 20 регионов, более 200 человек, активных, хорошо знающих тему и крайне заинтересованных, потому что это их жизненные вопросы, вопросы их семьи», - заявил руководитель фракции.

«Мы сошлись на общественно важных вещах и понимании того, что власть обязана решать в интересах людей их задачи. Создали постоянную рабочую группу, провели встречи специально с московскими дольщиками, там было большое напряжение. Каждый, кто присутствовал, мог задать вопрос и получить ответ, который люди порой годами не слышали от власти», - пояснил он.

Парламентарий также обратил внимание на рост числа граждан, не получивших жилье. Он заявил, что для решения проблем обманутых дольщиков появились новые инструменты.

Глава фракции отметил, что есть политические спекулянты, которые всегда пытаются использовать недовольных. Однако, по его словам, людей стали «звать на улицу» все реже.

Также на встрече Владимир Васильев поблагодарил главу государства за поддержку в решении вопросов борьбы с «группами смерти». «Была непростая ситуация, к сожалению, проблема, и хорошо, что мы на нее обратили внимание. Это группы в интернете, которые пропагандируют суицид среди несовершеннолетних. Неокрепшая психика - серьезная тема», - сказал парламентарий. Он добавил, что «Единая Россия» намерена включаться в процесс контроля за ситуацией.

«Послушайте, доводят до самоубийства - это что? Это покушение на жизнь человека. Они же еще и деньги на этом зарабатывают. Поэтому, чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются», - отреагировал Владимир Путин.

Он напомнил о том, что в осеннюю сессию нужно будет работать над законом о бюджете. «Здесь предстоит большая работа, и мы с вами еще неоднократно пообсуждаем эти вопросы. Но я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу. Но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны», - отметил президент.