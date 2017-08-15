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Культура

«Усадебные гулянья» устроят в Пушкинском заповеднике в Яблочный Спас

В Государственном  музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» готовятся к Яблочному Спасу. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в центральной усадьбе заповедника, в Михайловском, вечером 19 августа состоится музейный праздник «Вот яблоки так яблоки, на славу!».

Жителей и гостей Святогорья также приглашают на водосвятный молебен с освящением плодов, а после — на «Усадебные гулянья», в программе которых старинные романсы, танцы, музыка, ярмарка, катание на фаэтоне и чаепитие с яблочным пирогом.  

Афишу праздника, расписанную по часам, можно найти на официальном сайте «Михайловского»

 


 

 

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