«Усадебные гулянья» устроят в Пушкинском заповеднике в Яблочный Спас

13:43, 16 августа 2017, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» готовятся к Яблочному Спасу. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в центральной усадьбе заповедника, в Михайловском, вечером 19 августа состоится музейный праздник «Вот яблоки так яблоки, на славу!».

Жителей и гостей Святогорья также приглашают на водосвятный молебен с освящением плодов, а после — на «Усадебные гулянья», в программе которых старинные романсы, танцы, музыка, ярмарка, катание на фаэтоне и чаепитие с яблочным пирогом.

Афишу праздника, расписанную по часам, можно найти на официальном сайте «Михайловского».



