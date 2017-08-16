Массовая пробежка пройдет в Пскове 22 августа

14:36, 16 августа 2017, ПАИ

22 августа в 17:30 в Пскове на стадионе «Машиностроитель» пройдет массовая пробежка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в команде команда Федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области, которая выступает организатором мероприятия.

Сбор участников будет проходить в 17:30 в Летнем саду. Кроме того, после пробежки в 18:00 всех участников и гостей ждет тематическая концертная программа.

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Мероприятие состоится в рамках праздничной программы «Под флагом Отечества», посвященной Дню Государственного Флага РФ.