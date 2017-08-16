Дмитрий Хритоненков: Подсчет голосов с помощью КОИБов делает процедуру не политической, а технической

14:18, 16 августа 2017, ПАИ

«Подсчет голосов избирателей с помощью КОИБов делает процедуру не политической, а чисто технической», - заявил член Избирательной комиссии Псковской области от партии «Единая Россия» Дмитрий Хритоненков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, Дмитрий Хритоненков отметил: «Мы часто говорим о человеческом факторе при возникновении тех или иных проблем. Я не хочу сказать, что техника безупречна, поэтому сейчас надо говорить не об отмене КОИБов, а об их совершенствовании и средствах защиты серверов, чтобы не было поводов для разговоров и сомнений. Вот об этом надо серьезно говорить, а если мы будем отказываться от технических средств подсчета голосов, да и от других новшеств, мы будем возвращаться назад».

Дмитрий Хритоненков привел в пример электронные и onlinе-платежи, на которые переходят все больше людей. «Технический прогресс не остановить», - добавил он и еще раз повторил, что надо не отказываться от комплексов обработки избирательных бюллетеней, а совершенствовать их работу и защиту.

Вместе с тем член облизбиркома сообщил, что на выборах депутатов Тверской гордумы 10 сентября будут уже в режиме тестирования использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) нового поколения.

Напомним, члены Избирательной комиссии Псковской области единогласно приняли решение использовать КОИБы при голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Соответствующее обращение поступило от Территориальной избирательной комиссии Пскова.

За использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) проголосовали члены Избиркома области с правом решающего голоса от семи политических партий.

Добавим, что предложение разместить КОИБы на 50 избирательных участках из 93-х в границах отдельных одномандатных избирательных округов сформулировано Псковской городской Думой и поддержано территориальной избирательной комиссией Пскова для того, чтобы была полная корреляция с результатами с ручным подсчетом голосов и результатами, подведенными с использованием технических средств. Получается определенная схема «50 на 50» для сравнения результатов голосования.