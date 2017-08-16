Совещание по вопросам недопущения ввоза санкционных продуктов состоялось в Пскове

14:17, 16 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 16 августа, в Пскове состоялось рабочее совещание по вопросам недопущения перемещения и оборота товаров, запрещенных к ввозу в соответствии с применяемыми в РФ отдельными специальными экономическими мерами в 2017 году, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе встречи с журналистами начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Федеральной таможенной службы Валерий Селезнев заявил, что на подобных совещаниях вырабатывается единый механизм, чтобы поставить максимально эффективный заслон тем, кто занимается ввозом санкционных товаров.

«Часто это серьезный бизнес, целые схемы, которые начинаются с теплиц, затем прорабатывается схема по доставке продукции до потребителя. Мы собираемся всеми Федеральными органами власти, чтобы в совокупности усилий создать эффективный механизм противодействия таким схемам. Идет постоянная работа над созданием комплексной модели взаимодействия», - добавил Валерий Селезнев.