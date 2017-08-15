Более 3 тыс. тонн санкционных грузов задержала Псковская таможня в этом году

14:24, 16 августа 2017, ПАИ

За 7 месяцев текущего года Псковская таможня проверила более 200 тысяч тонн товаров, перемещаемых 13 тыс. транспортных средств. Задержаны были свыше 3 тыс. тонн различной продукции, которую перевозили 180 транспортных средств. Такие данные озвучил начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман в ходе встречи с журналистами в рамках рабочего совещания по вопросам недопущения перемещения и оборота товаров, запрещенных к ввозу в соответствии с применяемыми в РФ отдельными специальными экономическими мерами.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Александра Гетмана, из задержанных грузов более 2 тысяч тонн были уничтожены, в том числе 12 тонн по добровольному заявлению перевозчика, ещё 300 тонн санкционной продукции вернули в Белоруссию.

Начальник СЗТУ отметил, что наиболее часто нелегально перевозится плодоовощная и рыбная продукция.

Он также сообщил, что за семь месяцев совместно с территориальными управлениями Россельхознадзор и Роспотребнадзора в Псковской области были проведены 155 мероприятий таможенного контроля после выпуска товаров. По результатам обнаружено и изъято около 140 тонн товаров отдельной категории, а также 56 тонн товаров, не имеющих подтверждения законности ввоза и безопасности для потребителя. В итоге возбуждены 10 уголовных дел и 50 дел об административных правонарушениях.