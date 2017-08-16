Грозы возможны в Псковской области 17 августа

18:04, 16 августа 2017, ПАИ

17 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем – от +22 до +27.

Атмосферное давление будет ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.