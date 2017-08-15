Мобильные группы ежедневно обнаруживают санкционный товар на границе Псковской области и Белоруссии

15:00, 16 августа 2017, ПАИ

Мобильные группы ежедневно обнаруживают санкционный товар на границе Псковской области и Белоруссии. Об этом на совещании по вопросам недопущения перемещения и оборота товаров, запрещенных к ввозу в соответствии с применяемыми в Российской Федерации отдельными специальными экономическими мерами, в 2017 году доложил начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Валерий Селезнев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Он напомнил, что на сегодняшний день в России работает 35 мобильных групп по выявлению и пресечению ввоза запрещенных товаров, созданных на базе таможенных органов, и расположенных в местах, приближенных к государственной границе. Большая часть работы в этом направлении приходится на участки российско-белорусской границы, где выявление санкционных товаров происходит практически ежедневно, отметил он. Для повышения эффективности работы планируется провести техническое переоснащение мобильных групп: обеспечить их новым транспортом, оборудованным необходимой техникой, средствами связи, стационарными и портативными видеокамерами и другими техническими устройствами.

Открывая совещание, Валерий Селезнев подчеркнул, что цель сегодняшнего заседания — выработка комплексной модели и единого алгоритма действий, направленных на выявление и пресечение незаконного ввоза в Российскую Федерацию санкционных товаров. «Несмотря на действие Указа Президента РФ № 560 недобросовестные предприниматели, используя незаконные схемы, продолжают ввозить в Россию санкционные товары, а также используют различные способы их легализации на внутреннем рынке страны. Наша задача сделать так, чтобы применение таких схем было экономически нецелесообразным», — сказал он.