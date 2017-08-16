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Общество

Сухостойные деревья ликвидируют вдоль проезжих частей в Пскове

В Пскове продолжаются работы по сносу сухостойных деревьев вдоль проезжих частей. Работы ведутся в рамках благоустройства города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

В частности, сухостойные деревья были спилены на улице Некрасова по обращению псковичей. Ещё 32 аварийных дерева подлежат сносу на улицах Вокзальной и Яна Фабрициуса. На каждое дерево есть акт комиссионного решения.

Кроме того, в Пскове продолжаются работы по кронированию зеленых насаждений. Специалисты опиливают сухие ветки, убирают парусность с деревьев на городских территориях.

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