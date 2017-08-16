Восемь псковичей по решению суда лишены права на хранение оружия

15:28, 16 августа 2017, ПАИ

Прокуратура Пскова провела проверку исполнения законодательства об обороте гражданского оружия в Отделении Лицензионно-разрешительной работы по городу Отдела Росгвардии по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки установлено, что у восемь граждан, которые являются владельцами оружия, срок действия разрешения на право его хранения истек, новое разрешение ими не получено, в связи, с чем они не вправе на законных основаниях владеть и распоряжаться оружием.

Указанное оружие изъято сотрудниками УМВД России по городу Пскову и передано в комнату хранения оружия.

«Хранение огнестрельного оружия с нарушением установленных требований затрагивает права государства, которое в силу обстоятельств несет расходы на охрану и содержание места хранения, а также денежное довольствие и материальное обеспечение сотрудников, ответственных за учет и хранение изъятого оружия», - отметили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки, прокуратура направила в суд восемь исковых заявлений о прекращении права собственности граждан на оружие с целью дальнейшей его реализации в порядке, установленном действующим законодательством.

Суд исковые требования удовлетворил. Судебные решения не вступили в законную силу.