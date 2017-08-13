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Спорт

Псковский спортсмен протестирует новые носки для тренировок

Псковский спортсмен, основатель региональной спортивной ассоциации «PRO SPORT» Александр Кузьмин станет экспертом и лицом петербургской компании, занимающейся производством спортивных носков. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам Кузьмин.

Александр Кузьмин. Фото из социальной сети

По его словам, в настоящее время компания обратилась к нему с просьбой протестировать новые носки, произведённые специально для тренировок в холодную погоду. Спортсмен рассказал, что его отчеты, как тестировщика, не формализованы: «Просто звоню, рассказываю о своих ощущениях: что нужно доделать, чего не нужно делать, что нужно убрать или добавить».

Добавим, на странице компании в интернете утверждается, что ее спортивные носки «созданы с учётом физиологии человека, поэтому обеспечивают максимальный комфорт и правильную теплорегуляцию», а в их создании принимали участие «спортсмены, инженеры-технологи и проектные менеджеры».

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