На 60 тысяч рублей оштрафован собственник заросших кустарником сельхозугодий в Невельском районе

15:45, 16 августа 2017, ПАИ

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям привлекло к административной ответственности за нарушение земельного законодательства собственника земель сельхозназначения в Невельском районе Псковской области. Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Нарушение выявлено в ходе внеплановой проверки состояния трех земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 35 га. При осмотре сельхозугодий установлено, что они не используются владельцем для сельскохозяйственного производства и заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

В соответствии со статьёй 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту. С этой целью собственники земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями.

Владелец земли в Невельском районе не выполнил предписанные законом мероприятия и был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.

В соответствии с санкцией вышеуказанной статьи Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям нарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей за каждый заросший земельный участок.