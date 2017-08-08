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Путин поручил проверить, как формируются цены на авиабилеты в России

Президент России Владимир Путин предложил изучить вопросы работы автоматизированной системы формирования цен на авиабилеты. Речь об этом шла на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, которое президент проводит 16 августа в Калининградской области, сообщает ТАСС.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев отметил, что ранее авиакомпании РФ импортировали из США и Европы компьютерные системы динамического ценообразования, которые устанавливают тарифы на авиабилеты в зависимости от спроса и других факторов. Он подчеркнул, что работа алгоритма этих систем выглядит как результат сговора мировых авиаперевозчиков.

Глава ФАС предложил изучить данную систему и привести ее к экономически обоснованным показателям, чтобы избежать роста цен на билеты.

«Полностью с вами согласен, надо точно совершенно разобраться, что там происходит», - ответил Владимир Путин. Он отметил, что знает «про эти компьютерные системы, которые сами цены устанавливают». «Не хочется говорить, что чушь это все, и не могу сказать, что полностью с вами согласен по поводу сговора, но разобраться с этим точно нужно», - обратился глава государства к руководителю ФАС.

Кроме того, Владимир Путин поручил отменить НДС на пассажирские авиаперевозки в Калининград. По его  мнению, этот шаг окажет положительное влияние на инвесторов, поскольку объем авиаперевозок увеличится. 

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