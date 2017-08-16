Ремонт пунктов пропуска на Северо-Западе потребовал начать Владимир Путин

16:02, 16 августа 2017, ПАИ

Необходимо незамедлительно приступить к ремонту международных пунктов пропуска на границе на Северо-Западе РФ, так как они не модернизировались с 1990-х годов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ, которое он проводит 16 августа в Калининградской области.

Как отметил глава государства, СЗФО граничит с семью странами, в нем расположена пятая часть всех пунктов пропуска в стране, сообщает газета «Известия».

Президент указал на устаревшую инфраструктуру пунктов и заявил, что их содержание и эксплуатация имеют примерно треть необходимого финансирования, в результате чего образуются очереди на подъездах к границе, что приводит к потере времени пересекающими ее людьми. Глава государства также обратил внимание на нехватку элементарных удобств для персонала и проезжающих. По словам Владимира Путина, необходим возврат к финансированию этих проектов.

«Нужно заняться ремонтом, привести пункты пропуска в нормативное состояние, создать все условия для комфортного, быстрого пересечения границы», — сказал Путин.