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Страна и мир

Умерла актриса Вера Глаголева

На 62-м году жизни скончалась российская актриса Вера Глаголева. Об этом РИА Новости сообщила подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

По данных некоторых российских СМИ, актриса умерла в США от онкологического заболевания. 

 Вера Глаголева — советская и российская актриса, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, заслуженная артистка России (1995). В 2011 году получила звание народной артистки России. Она исполнила почти в 50 ролей в кино- и телевизионных фильмах, в том числе «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «Сошедшие с небес» (1986), «В четверг и больше никогда» (1977) и других.

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