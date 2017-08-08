Умерла актриса Вера Глаголева
На 62-м году жизни скончалась российская актриса Вера Глаголева. Об этом РИА Новости сообщила подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.
По данных некоторых российских СМИ, актриса умерла в США от онкологического заболевания.
Вера Глаголева — советская и российская актриса, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, заслуженная артистка России (1995). В 2011 году получила звание народной артистки России. Она исполнила почти в 50 ролей в кино- и телевизионных фильмах, в том числе «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «Сошедшие с небес» (1986), «В четверг и больше никогда» (1977) и других.