Областная библиотека проводит выставку, посвящённую пчеловодству

21:48, 16 августа 2017, ПАИ

Областная библиотека проводит в Пскове выставку, посвящённую пчеловодству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

"Пчелы не только одни из самых древних, но и одни из самых полезных для человека живых существ. Пчеловодству и его продуктам посвящено немало книг - от толстых фолиантов до научно-популярных изданий. Хороший пасечник должен уметь обращаться с пчёлами, быть в курсе последних технологий пчеловодства, разбираться в цветах, сортах мёда, способах переработки сырья", - отметили организаторы выставки.

Отдел технико-экономической и сельскохозяйственной литературы Псковской областной библиотеки предлагает посетить начинающих пчеловодов и профессионалов выставку «На заметку пчеловоду». В представленных изданиях даны советы по содержанию и уходу за пчелами, правила хранения и использования продуктов пчеловодства, рецепты медовой кулинарии.

В экспозиции представлены справочники и энциклопедии пчеловода, методические пособия, ГОСТы, сборники практических курсов по пчеловодству и пошаговые практические руководства для начинающих пчеловодов, рекомендательные указатели литературы. На выставке можно познакомиться с книгами псковских пчеловодов: «Пчеловодство как ремесло» Геннадия Глазова и «День за днем на пасеке» Владимира Цебро.

