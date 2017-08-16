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Общество

Глава Пскова поздравил с 90-летием ветерана войны Татьяну Сарычеву

16 августа глава Пскова Иван Цецерский поздравил ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла Татьяну Сарычеву с 90-летием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города пожелал имениннице здоровья, бодрости духа и поддержки родных и близких, подчеркнув, что «поколение, пережившее годы войны, является примером жизнелюбия, мужества и любви к Родине».

Иван Цецерский вручил Татьяне Сарычевой поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, приветственный адрес главы города, подарок и цветы. Представитель администрации Псковской области передал поздравления и подарок от губернатора.

Татьяна Сарычева родилась в городе Новоаннинский Волгоградской области, там же пережила войну, затем более 30 лет проработала в роддоме. Сейчас живёт в Пскове вместе с дочерью, которая после окончания строительного университета по распределению попала в Псков.

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