Ход ремонтных работ в микрорайоне Кресты проконтролировал заместитель главы Пскова

16:19, 16 августа 2017, ПАИ

16 августа заместитель главы Пскова, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Сергей Гаврилов проконтролировал ход ремонтных работ в нескольких дворах микрорайона Кресты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Вместе с городской комиссий по инвентаризации дворовых территорий и общественных пространств, созданной в рамках подготовки муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», Сергей Гаврилов пообщался с жителями и осмотрел те объекты, где ремонт продолжается.

В этом году несколько дворов военного городка Кресты были включены в план ремонта дворовых территорий муниципалитета.

Во дворе домов офицерского состава №102 и 98 в настоящий момент уже заканчиваются работы по асфальтированию. «Территория здесь специфическая, большую её часть занимает частный сектор, много старых многоэтажек, и поэтому каждый двор требует особого подхода. В проекте ремонта были отражены пожелания жителей, главные из которых - сделать подход и подъезд к дому более удобным и расширить стоянку автотранспорта, увеличив число парковочных мест. Кроме того, во дворе был уложен новый бордюрный камень, проложены дополнительные пешеходные дорожки», - отметил Сергей Гаврилов и заверил жителей микрорайона, что ремонт будет сделан не только качественно, но и в срок.

Затем члены комиссии вместе с горожанами прошлись по тем объектам, работы на которых уже завершены, а также осмотрели дворы, где ремонт запланирован в последующие годы. Жители обсудили с заместителем главы города, что хотят видеть на прилегающей к их домам территории после ремонтных работ, задавали вопросы по проектно-сметной документации, активно интересовались, какие документы и в какие сроки необходимо собрать для участия в программе «Формирование комфортной городской среды».

«Программу благоустройства дворов жители встретили с большим энтузиазмом. Она помогает нам в тандеме с псковичами качественно преображать город, делать его красивее, удобнее, чище», - отметил Сергей Гаврилов.

Отметим, что в 2017 году в Пскове запланированы ремонтные работы дворовых территорий по 68 адресам на общую сумму 84 миллиона рублей - по 7 миллионов рублей на каждый городской округ. Сумма на ремонт дворов по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое. Кроме того, в Пскове действует пятилетний проект по благоустройству дворов «Формирование комфортной городской среды». По этому проекту на благоустройство дворовых территорий дополнительно к утвержденному плану ремонта дворов муниципалитета на 2017 год выделено около 40 миллионов рублей.

Напомним, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит инвентаризация и паспортизация дворовых территорий. Инициатором этого процесса является администрация Пскова. Город разделен на территории, в каждой из которой создана комиссия по инвентаризации и паспортизации. В ее состав входят сотрудники администрации города, представители управляющих компаний, люди с ограниченными возможностями и собственники многоквартирных домов. По результатам инвентаризации на каждую территорию составляется паспорт, где будут отражены такие сведения как: границы и общая площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объекты благоустройства, места для парковки автомобилей, места отдыха для детей и взрослых, технические характеристики всех перечисленных объектов. Инвентаризация всех дворовых территорий Пскова должна завершиться до конца августа.