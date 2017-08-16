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На три месяца ограничена свобода псковича, избившего фельдшера Скорой помощи

В Пскове суд вынес приговор в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в избиении фельдшера Скорой помощи. Виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области.

Вечером 6 мая фельдшер в составе бригады прибыл по вызову во двор дома 1 по улице Печорской в Пскове, где у подъезда лежал мужчина с телесными повреждениями в области головы. Отказавшись от госпитализации, пьяный мужчина потребовал отвезти его домой, забираясь в кабину автомобиля. Когда санитар попытался успокоить дебошира, он развернулся и ударил стоящего рядом фельдшера рукой по лицу.

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