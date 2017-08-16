Пилотный проект по совершенствованию системы помощи пожилым людям реализуется в Псковской области

16:58, 16 августа 2017, ПАИ

Пилотный проект по модернизации системной помощи пожилым людям будет реализован в Псковской области в ближайшие два года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Его разработчики — Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области и благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». 16 августа в Великих Луках планы совместной работы сторон закрепили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Проект предполагает проведение целого ряда мероприятий по улучшению положения и качества жизни пожилых людей и инвалидов в организациях социального обслуживания Псковской области, а также созданию условий, направленных на повышение качества социальных услуг населению. В частности, в государственных социальных учреждениях региона будут внедряться передовые, инновационные подходы к организации помощи пожилым людям, реализовываться мероприятия, направленные на повышение уровня подготовленности кадров и совершенствование материально-технической базы.

Проект «Модернизация системной помощи пожилым людям» рассчитан до 2019 года. Помимо разработчиков в его реализации примут участие Государственное управление образования Псковской области, Управление по связи и массовым коммуникациям, Управление внутренней политики администрации региона и Государственный комитет по здравоохранению и фармации.

«Мы считаем, что такое межведомственное взаимодействие даст реальный толчок к развитию нашей системы помощи пожилым гражданам, сделает ее более качественной, а, значит, наши старики будут жить еще достойнее», — отметил начальник Главного государственного управления социальной защиты Псковской области Армен Мнацаканян.

По мнению руководителя благотворительного фонда «Старость в радость» Елизаветы Олескиной, проект имеет стратегическое значение. «Он призван изменить отношение гражданского общества к старости как социальному явлению. Мы хотим, чтобы тема старости не была болезненной, а стала гордостью общества. Мы создаем образ достойной старости. Старики не чужие, это наше с вами будущее», — сказала она.

Отметим, что Псковская область и благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» сотрудничают на протяжении 10 лет. В июне этого года на 21-м Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Андрей Турчак и руководитель фонда Елизавета Олескина подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в реализации проектов, направленных на улучшение качества предоставления социальных услуг пожилым людям и инвалидам на территории Псковской области.

В перспективе благотворительный фонд планирует реализовать в регионе еще один проект, связанный с системой долговременного ухода за пожилыми людьми.