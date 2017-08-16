Спортивный комплекс попросили у властей Пскова юные жители переулка Машинистов

16:55, 16 августа 2017, ПАИ

В рамках инвентаризации дворовых территорий Пскова комиссия осмотрела переулок Машинистов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, во время осмотра двора к комиссии обратились дети, проживающие в микрорайоне. Они вручили коллективное письмо, где попросили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на одном из участков местного футбольного поля организовать спортивную площадку. При этом ребята отметили необходимость учитывать возраст старше 10 лет, так как в этом возрасте на детских площадках во дворах играть уже неинтересно.

В пресс-службе добавили, что депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева в составе комиссии в течение недели осмотрела дворы округа № 8. Все дворы объединяет вопрос создания дополнительных парковочных мест. Решение этого и других актуальных вопросов благоустройства дворовых территории жителям предложено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Депутат Валерий Лесников провел инвентаризацию дворовых территорий по улице Волкова, 2 и улице Грецена, 10. Жителям разъяснили порядок участия в программе «Формирование комфортной городской среды» и подготовки заявки.

Депутат Григорий Стороненков встретился с жителями дома 8 по улице Алехина, которые уже слышали о программе «Формирование комфортной городской среды» и подготовили ряд вопросов по алгоритму участия. В каждом дворе депутат предоставляет жителям схему территории с указанием границ участка, в пределах которых может быть осуществлено благоустройство. В ходе встречи было отмечено, что активность жителей в рамках программы необходима не только на стадии подготовки заявки и дизайн-проекта двора, но и на этапе общественного контроля за выполнением работ.