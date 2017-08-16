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Общество

Программу «Сладкий пёс» представит клуб собаководства «Бест» на Медовом фестивале в Пскове

19 августа на Медовом фестивале-2017 выступят собаки из секции спортивной дрессировки клуба элитного собаководства «Бест». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Специально для праздника собаководы готовят программу под названием «Сладкий пес». «Звезда» этой программы — знаменитая собака - терапевт Чиф, а участниками смогут стать все зрители, помогая «четвероногим артистам» в выполнении разнообразных трюков. Также каждый гость сможет погладить собак и сфотографироваться с ними.

В секции спортивной дрессировки также рассказали, 22 июля в Ленинградской области под Гатчиной, в деревне Ивановка, региональный центр кинологии «Аккорд» провел состязания по летнему биатлону с собаками, в которых впервые приняли участие псковичи - Елизавета Брыль и бордер-колли Чиф, а также Елена Балыкова и бордер-колли Роджер.

В России биатлон с собаками появился совсем недавно, но уже набирает среди кинологов популярность. Основная задача спортивной пары - в быстром темпе преодолеть полосу препятствий, произвести стрельбу из положения стоя и лежа, проехать дистанцию на велосипеде, а также задержать условного нарушителя. «В таких видах состязаниях хороший результат не может показать отдельно спортсмен или его питомец. Это коллективная работа, требующая полной самоотдачи, как от спортсмена, так и от собаки, которые должны понимать друг друга с полуслова, быть физически развитыми, обладать тактическим мышлением», - добавили в клубе.

«Наши спортсмены показали отличные результаты, но выступали вне конкурса, поскольку наши собачки  не кусаются, и выполнить упражнение по задержанию нарушителя по всем правилам не могли. Тем не менее, мы получили уникальный опыт от участия в этих необычных соревнованиях и  работы в парах со своими питомцами», - рассказала Елена Балыкова.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации. 

 Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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