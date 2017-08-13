0
17:34
VIII этап Чемпионата области по автомногоборью состоится 19 августа в Пушкинских Горах
15:12
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
13:04
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника
11:18
Спартакиада Союзного Государства пройдёт в Пскове 23-28 августа
14:21
Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов
09:33
Псковские «Барсы» выиграли хоккейный «Кубок Маргелова» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:51
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу в Пскове (женщины) [ФОТОРЕПОРТАЖ]
Еще новости
  • Коротко
Спорт

Голландцы предложили псковичам создать спортивный клуб бочче для людей с инвалидностью

16 августа в Пскове главный тренер футбольной команды людей с ДЦП Нидерландов Том Ланген провел семинар по игре бочче, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие член общества дружбы «Неймеген - Псков» Йос Компан, депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова, депутат Псковской городской Думы, директор Псковского городского молодежного центра Виктор Рулев, директор Производственно-интеграционных мастерских Вячеслав Сукманов, представители детско-юношеской спортивной школы «Надежда» и другие.

Том Ланген назвал игру бочче хорошим инструментом для интеграции инвалидов. Игра бочче - это вид спорта для инвалидов, который направлен на контроль мышц и точность. Игроки выбрасывают мячи на землю близко к мячу-цели. Обе стороны могут соревноваться как индивидуально, парами или в команде из трех человек определенное количество эндов. У каждой стороны есть шесть мячей (красные или синие), каждый энд делаются попытки и набираются очки. Очки накапливаются в течение матча, чтобы выявить победителя. Бочче входит в перечень паралимпийских видов спорта.

Голландские гости предложили псковичам создать свой клуб бочче для людей с инвалидностью и уже через 2-3 года провести международный турнир с участием команд из Пскова, Нойса (Германия) и Неймегена (Нидерланды).

Директор Производственно-интеграционных мастерских Вячеслав Сукманов отметил, что развитие направления спортивной деятельности на базе учреждения - в перспективных планах. Однако мастерские не располагают на данный момент спортивным залом, где можно было бы проводить тренировки.

Представители детско-юношеской спортивной школы города Пскова «Надежда» выразили заинтересованность в реализации проекта: на базе учреждения работает отделение адаптивной физкультуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Игру бочче на базе школы «Надежда» начали внедрять и в этом году провели первые городские соревнования. Том Ланген отметил, что это хорошее начало для создания клуба и в качестве подарка от голландского партнера Пскову передано 3 комплекта специальных мячей для игры.

Помощь в создании клуба игры бочче школе «Надежда» окажет Псковский городской молодежный центр.

Завтра в Центре лечебной педагогики пройдет практическая часть семинара. Голландские партнеры продемонстрируют правила игры бочче, а также раскроют секреты подготовки тренеров. Воспитанники Центра лечебной педагогики смогут принять участие в тренировке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

VIII этап Чемпионата области по автомногоборью состоится 19 августа в Пушкинских Горах
13 августа 2017
VIII этап Чемпионата области по автомногоборью состоится 19 августа в Пушкинских Горах
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
12 августа 2017
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника
12 августа 2017
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника 2
Спартакиада Союзного Государства пройдёт в Пскове 23-28 августа
10 августа 2017
Спартакиада Союзного Государства пройдёт в Пскове 23-28 августа
Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов
09 августа 2017
Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов
Псковские «Барсы» выиграли хоккейный «Кубок Маргелова» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 августа 2017
Псковские «Барсы» выиграли хоккейный «Кубок Маргелова» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу в Пскове (женщины) [ФОТОРЕПОРТАЖ]
06 августа 2017
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу в Пскове (женщины) [ФОТОРЕПОРТАЖ]
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
06 августа 2017
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии 1

Идет загрузка...