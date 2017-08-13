Голландцы предложили псковичам создать спортивный клуб бочче для людей с инвалидностью

17:33, 16 августа 2017, ПАИ

16 августа в Пскове главный тренер футбольной команды людей с ДЦП Нидерландов Том Ланген провел семинар по игре бочче, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие член общества дружбы «Неймеген - Псков» Йос Компан, депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова, депутат Псковской городской Думы, директор Псковского городского молодежного центра Виктор Рулев, директор Производственно-интеграционных мастерских Вячеслав Сукманов, представители детско-юношеской спортивной школы «Надежда» и другие.

Том Ланген назвал игру бочче хорошим инструментом для интеграции инвалидов. Игра бочче - это вид спорта для инвалидов, который направлен на контроль мышц и точность. Игроки выбрасывают мячи на землю близко к мячу-цели. Обе стороны могут соревноваться как индивидуально, парами или в команде из трех человек определенное количество эндов. У каждой стороны есть шесть мячей (красные или синие), каждый энд делаются попытки и набираются очки. Очки накапливаются в течение матча, чтобы выявить победителя. Бочче входит в перечень паралимпийских видов спорта.

Голландские гости предложили псковичам создать свой клуб бочче для людей с инвалидностью и уже через 2-3 года провести международный турнир с участием команд из Пскова, Нойса (Германия) и Неймегена (Нидерланды).

Директор Производственно-интеграционных мастерских Вячеслав Сукманов отметил, что развитие направления спортивной деятельности на базе учреждения - в перспективных планах. Однако мастерские не располагают на данный момент спортивным залом, где можно было бы проводить тренировки.

Представители детско-юношеской спортивной школы города Пскова «Надежда» выразили заинтересованность в реализации проекта: на базе учреждения работает отделение адаптивной физкультуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Игру бочче на базе школы «Надежда» начали внедрять и в этом году провели первые городские соревнования. Том Ланген отметил, что это хорошее начало для создания клуба и в качестве подарка от голландского партнера Пскову передано 3 комплекта специальных мячей для игры.

Помощь в создании клуба игры бочче школе «Надежда» окажет Псковский городской молодежный центр.

Завтра в Центре лечебной педагогики пройдет практическая часть семинара. Голландские партнеры продемонстрируют правила игры бочче, а также раскроют секреты подготовки тренеров. Воспитанники Центра лечебной педагогики смогут принять участие в тренировке.