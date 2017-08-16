Ещё 7 школ и 11 детских садов Пскова прошли приемку к новому учебному году

17:50, 16 августа 2017, ПАИ

16 августа в Пскове продолжила работать муниципальная комиссия по приемке образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году. Сегодня были приняты еще 7 школ и 11 детских садов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Комиссия оценила подготовку Псковского технического лицея, Гуманитарного лицея, Социально-экономического лицея №21, Естественно-математического лицея №20, Погранично-таможенно-правового лицея, школы №12, №3 и 11 детских садов.

Представители надзорных органов изучили степень готовности учреждений по своим направлениям, а именно соблюдение обязательных правил безопасности. Государственные инспекторы по пожарному надзору проверили пути эвакуации, посмотрели состояние автоматических средств оповещения и сигнализаций, наличие огнетушителей, чтобы все они были в рабочем состоянии и на видных местах.

Также представители отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора проверили в первую очередь состояние учебных классов, оснащение медицинских пунктов, санузлов, школьные пищеблоки и столовые.

По итогам сегодняшнего дня работы комиссии, осмотренные образовательные учреждения получили положительную оценку.

«Все руководители учреждений образования - люди ответственные и стараются, чтобы руководимое ими образовательное учреждение было полностью готово к началу учебного года», - отметил начальник Управления образования Игорь Прокофьев.

В частности, в Псковском техническом лицее за счет бюджетных средств были заменены лампы освещения, приобретены строительные материалы и произведен косметический ремонт классов и коридоров.

В Гуманитарном лицее на выделенные средства из муниципального бюджета были поменяны трубы холодного водоснабжения и оставшиеся деньги пошли на покупку лакокрасочных материалов для проведения косметического ремонта. Директор лицея Светлана Лагашкина обратила внимание на то, что родители учащихся приняли активное участие в подготовке помещений к новому учебному году.

Кроме того, принимать детей уже готова и школа №3. По словам педагогов, за летние каникулы проделана большая работа. Директор школы Александр Дедов рассказал, что в этом году из муниципального бюджета на текущий ремонт выделено около 250 тысяч рублей. Средства пошли на подготовку помещений для первоклашек, ремонт санузлов и закупку строительных материалов. В некоторых учебных классах заменены оконные блоки в рамках программы «500 окон». «1 сентября в школу придет 87 первоклашек, а общее количество учащихся увеличится на 70 человек по сравнению с прошлым годом», - отметил Александр Дедов.

Комиссия также осмотрела школы №12, №20, Погранично-таможенно-правовой лицей. Так, в школе №12 идет активная работа по замене окон в спортивном зале, в школе №20 заканчивается ремонт кровли, на который из муниципального бюджета в этом году было выделено около 3 миллионов рублей. В Погранично-таможенно-правовом лицее выполнен капитальный ремонт ограждений школы.

Члены комиссии отметили, что в целом довольны подготовкой школ к новому учебному году. Никаких серьезных нарушений на проверяемых объектах на данный момент не обнаружено. Главная задача - создание для учеников комфортных и безопасных условий пребывания в школе выполнена. «В этом году уделяется повышенное внимание вопросам безопасности школьников. Если раньше обращали внимание только на обеспечение пожарной безопасности, то в этом году принято решение о рассмотрении комплексной безопасности детей, находящихся в учебных учреждениях», - добавил сотрудник отдела надзорной деятельности Госпожнадзора по городу Пскову.

Добавим, в соответствии с утвержденными графиками, приемка образовательных организаций области должна быть завершена до 17 августа 2017 года. Всего в рамках муниципальной программы на подготовку школ и детских садов к 1 сентября в 2017 году было выделено более 35 миллионов рублей. Из них 8 миллионов - это средства, направленные на установку новых, соответствующих всем стандартам безопасности и экологичности, пластиковых окон в рамках программы «500 окон», которая была разработана по предложению Главы Пскова Ивана Цецерского. Средства на эти цели поступили в 27 учреждений: 14 детских садов, 12 школ, 1 учреждение дополнительного образования.

Напомним, что в муниципальную систему образования входит 28 школьных общеобразовательных учреждений, в которых занимаются свыше 23-х тысяч детей, 56 дошкольных учреждений с 11-ю тысячами воспитанников, 6 учреждений дополнительного образования, которые посещают около 17-ти тысяч детей. Всего в школы и детские сады 1 сентября 2017 пойдут более 50-ти тысяч детей.