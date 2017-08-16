Прокуратура обязала дновское управление образования закупить учебники до 1 сентября

17:37, 16 августа 2017, ПАИ

Прокуратура Дновского района провела проверку соблюдения прав учащихся общеобразовательных учреждений на обеспечение бесплатными учебными пособиями, по результатам которой установлены нарушения требований Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Оказалось, что Управлением образования администрации Дновского района заключило 2 муниципальных контракта на поставку 478 учебных изданий для образовательных учреждений района. При этом срок исполнения указанных контрактов установлен – до 30 сентября и 20 октября.

«С учетом того, что поставка учебников в образовательные учреждения района по заключенным муниципальным контрактам будет произведена спустя значительный промежуток с момента начала учебного года осуществление качественного образовательного процессах в школах района при указанных сроках будет затруднительно», - подчеркнули в прокуратуре.

С целью обеспечения поставки учебников до начала учебного года прокуратура в адрес начальника Управления образования администрации Дновского района внесла представление, которое находится на рассмотрении.

Ситуация по обеспечению школ учебниками взята на контроль в прокуратуре Дновского района.