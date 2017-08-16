Псковичам напомнили о пожарной безопасности

21:21, 16 августа 2017, ПАИ

16 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пскову совместно со старшим участковым уполномоченным полиции ОП №2 УМВД по г. Пскову провели профилактический рейд по предотвращению пожаров в многоквартирных жилых домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Рейдом охвачен жилой сектор по адресам: улица Инженерная, д. 62, улица Алтаева, д. 1,3,5,7,9.

В ходе рейда были распространены информационные листовки, состоялись профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в летний период, а также эксплуатации бытового газового оборудования, электрических сетей. Проинструктировано под роспись 10 человек. На информационных стендах многоквартирных жилых домов размещена информация о соблюдении требований пожарной безопасности в быту.