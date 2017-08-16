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Общество

В псковском УФСИН начали подготовку к выборам

В связи с проведением 10 сентября единого дня голосования в УФСИН России по Псковской области прошло совещание по вопросам подготовки и проведения предстоящих выборов в учреждениях уголовно-исполнительной системы области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-сужбе ведомства.

В совещании под председательством заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова приняли участие начальники служб и отделов ведомства.

С докладом о подготовке к выборам выступил временно исполняющий обязанности помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов. Он довел до присутствующих информацию о том, что в соответствии с указанием ФСИН России в Управлении издано распоряжение о создании рабочей группы по подготовке и проведению выборов, а также разработан план организационно-практических мероприятий.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании Избирательного кодекса Псковской области воспользоваться своим правом на сентябрьских выборах смогут подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в двух следственных изоляторах региона, обладающие избирательным правом. Это касается и лиц, состоящих на учетах в филиалах уголовно-исполнительной инспекции, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В заключительной части совещания были обсуждены вопросы взаимодействия УФСИН, избирательных комиссий, органов полиции, дознания, следствия в период проведения выборов, а также информационное обеспечение единого дня голосования в учреждениях уголовно-исполнительной системы области.

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