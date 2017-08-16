0
19:35
Псков и Великие Луки получат поддержку из федерального бюджета на ремонт дорог
18:18
Работа за так
16:22
Улов с акцентом
14:24
Более 3 тыс. тонн санкционных грузов задержала Псковская таможня в этом году
11:30
Андрей Турчак готов нарушить приказ Минтруда, чтобы не допустить снижения зарплат медработников
19:11
Здание банка в центре Пскова выставлено на продажу
11:20
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета
Еще новости
Экономика

Псков и Великие Луки получат поддержку из федерального бюджета на ремонт дорог

Президент России Владимир Путин в рамках совещания, посвящённого перспективам развития транспортной инфраструктуры в северо-западных регионах РФ и Калининграде призвал обратить внимание на состояние региональных трасс.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в числе наиболее проблемных участков дорог, которые получат поддержку из федерального бюджета, названы Псков, Великие Луки, участок Брин-Наволок – Плесецк в Архангельской области, Усинск – Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе и некоторые другие.

«На сегодняшний день состояние федеральных трасс в округе лучше, чем в среднем по стране. Хочу обратить внимание, что речь идёт именно о федеральных трассах. Что касается региональных, то, как это ни странно, в Северо-Западе ситуация хуже, чем в целом по стране, — отметил Владимир Путин — У нас по федеральным трассам: на начало текущего года свыше 82% протяжённости федеральных трасс в Северо-Западном округе находится в нормативном состоянии; в среднем по стране – 71% с небольшим. Что касается региональных, то это 31%, почти 32% – 31,8%, а в целом по стране – 41,5%. Странно даже, что в Северо-Западе, в округе, достаточно развитом экономически, такое состояние региональных дорог».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псков и Великие Луки получат поддержку из федерального бюджета на ремонт дорог
16 августа 2017
Псков и Великие Луки получат поддержку из федерального бюджета на ремонт дорог
Более 3 тыс. тонн санкционных грузов задержала Псковская таможня в этом году
16 августа 2017
Более 3 тыс. тонн санкционных грузов задержала Псковская таможня в этом году
Андрей Турчак готов нарушить приказ Минтруда, чтобы не допустить снижения зарплат медработников
15 августа 2017
Андрей Турчак готов нарушить приказ Минтруда, чтобы не допустить снижения зарплат медработников 2
Здание банка в центре Пскова выставлено на продажу
14 августа 2017
Здание банка в центре Пскова выставлено на продажу 2
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета
14 августа 2017
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета 7
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках
12 августа 2017
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках 4
Лучшие хозяйства по надою молока определены в Псковской области
11 августа 2017
Лучшие хозяйства по надою молока определены в Псковской области 4
Нарушения при продаже арбузов выявлены в Пскове
09 августа 2017
Нарушения при продаже арбузов выявлены в Пскове

Идет загрузка...