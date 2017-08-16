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Общество

Псковские пчеловоды ожидают в два раза больше мёда, чем в прошлом году

Сбор мёда в российских регионах в 2017 году проходит с задержками и будет менее обильным, чем в прежние годы - сказалась холодная и дождливая погода весной и летом.

Как сообщает ТАСС, псковские пчеловоды, несмотря на обилие дождливых дней этим летом, полны оптимизма. Пасечник Михаил Иванов держит более 100 ульев. Он считает, что в этом году урожай меда средний, а то и выше по сравнению с прошлым годом. «У меня и у подавляющего большинства товарищей сейчас сбор меда средний, но лучше, чем в прошлом году. Нынче, несмотря на все дожди, по пасеке хожу все-таки не в сапогах», - отметил он.

По словам Светланы Владимировой, которая содержит 180 ульев, в этом году сбор меда вырастет в два раза. «В этом году взяток поздний, только в августе пчелы понесли мед. В день привес составляет до 4,5 кг, это хороший результат», - говорит она.

Всего в Псковской области насчитывается около 5000 пчеловодов, примерно 100 относительно крупных индивидуальных пчеловодческих хозяйств. Объем рынка составляет 600-800 тонн продукта в год.

Эксперты прогнозируют, что в целом по регионам валовый сбор окажется меньше на 20-25%. Низкий медосбор отмечается в Ставропольском, Хабаровском, Красноярском краях, но в регионах, где мед является признанным брендом, то есть в Башкирии и на Алтае, цифры выглядят лучше.

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