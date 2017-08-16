Актрис фильма «Гоголь. Начало» заставили раздеться в псковском лесу (ВИДЕО)

19:56, 16 августа 2017, ПАИ

Актрис фильма «Гоголь. Начало» заставили раздеться в псковском лесу, сообщает Life.ru. За несколько дней до премьеры картины актрисы массовых сцен заявили, что в эпизоде с «голыми ведьмами» их заставили сняться обнажёнными обманным путём. В интервью изданию Super одна из девушек рассказала, что в договоре не были прописаны пикантные сцены.

«Когда я подписывала договор о съёмках в массовке, об этом и речи не шло. Съёмки были в октябре. Вместе с другими девушками нас отвезли в лес примерно в 100 километрах от Пскова, где уже был выставлен свет и подготовлено съёмочное оборудование. Неожиданно бригадир массовки объявил, что все участвующие в сцене актрисы должны раздеться. Я попробовала возмутиться, но мне сказали, что в случае отказа я не получу никаких денег, а выбраться из леса всё равно смогу лишь через несколько часов — после того, как сцена будет отснята. В итоге я провела на улице в обнажённом виде более 4 часов. Режиссёр постоянно требовал новых дублей, в перерывах между которыми мы не успевали согреться. Я даже хотела подать заявление в правоохранительные органы, но отказалась. Создатели фильма в письменной форме пообещали, что моего лица не будет видно в кадре», - отметила девушка.