В России в два раза увеличилось количество опасных погодных явлений
За последние 25 лет в России почти в два раза увеличилось число опасных погодных явлений. Об этом сообщил руководитель Росгидромета Александр Фролов на пресс-конференции в преддверии Климатического форума городов России, пишет РИА Новости.
«По статистике, количество опасных погодных — а в некоторых городах и гидрологических — явлений растет», — сказал он. Фролов отметил, что ранее в России в год фиксировалось от 150 до 200 опасных погодных условий, которые наносят ущерб. В среднем за последние пять лет это число увеличились примерно до 350–400 в год.