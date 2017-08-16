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Общество

В России в два раза увеличилось количество опасных погодных явлений

За последние 25 лет в России почти в два раза увеличилось число опасных погодных явлений. Об этом сообщил руководитель Росгидромета Александр Фролов на пресс-конференции в преддверии Климатического форума городов России, пишет РИА Новости.

«По статистике, количество опасных погодных — а в некоторых городах и гидрологических — явлений растет», — сказал он. Фролов отметил, что ранее в России в год фиксировалось от 150 до 200 опасных погодных условий, которые наносят ущерб. В среднем за последние пять лет это число увеличились примерно до 350–400 в год.
 

 

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