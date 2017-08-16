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Общество

В России планируется ввести паспорта и водительские права с микросхемами

В России изучается возможность внедрения внутренних паспортов и водительских удостоверений, содержащих микросхему с биометрическими данными и электронной подписью владельца, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, пишет Gazeta.ru.

«Начиная с 2015 года проводится достаточно большая работа по разработке такого рода документов, которые могли бы использоваться как внутренний паспорт, как удостоверение личности гражданина. Аналогичные наработки есть по водительскому удостоверению, также содержащему микросхему», — сказал Трачук.

Медведев поинтересовался, что такое нововведение даст водителю. Глава Гознака отметил, что такой документ будет содержать электронную подпись, и, соответственно, его владелец сможет использовать его «в любых юридически значимых взаимодействиях».

«Второй важный момент: при наличии там биометрических параметров этот документ может быть использован для удаленной идентификации и фактически позволяет человеку подтверждать свою личность при оказании, например, финансовых услуг», — добавил Трачук.

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