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Общество

В Пскове открыт дополнительный приём заявлений на курс актерского мастерства РГИСИ

В Пскове открыт дополнительный прием заявлений на курс актерского мастерства Российский Государственный институт сценических искусств (РГИСИ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

С 17 августа по 10 сентября петербургский вуз объявляет дополнительный набор абитуриентов на платное обучение по специальности «Актерское искусство». Образовательная программа: «Артист драматического театра и кино». Мастер курса – заслуженный артист России, ведущий актер Псковского академического театра драмы Сергей Попков.

Форма обучения – контрактная, очно-заочная.

Непрерывное обучение навыкам актерского мастерства в Пскове на базе Псковского академического театра драмы и ПсковГУ.

Диплом государственного образца РГИСИ.

Справки: 8 (8112) 28-18-18, 8 (999) 167-46-17. Прием заявлений: alena010882@mail.ru

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