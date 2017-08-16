УГХ извинилось перед владельцами автомобилей, повреждённых упавшим деревом

20:56, 16 августа 2017, ПАИ

На месте падения дерева на участке ремонта улицы Гражданской прошла предварительная оценка сложившейся ситуации, в которой приняли участие представители заказчика работ - УГХ администрации Пскова, подрядной организации, выполняющей ремонт дорожного покрытия улицы, сотрудники ГИБДД УМВД по городу Пскову и собственники поврежденных автомобилей. Установлено, что в результате падения дерева пострадали три автомобиля, составлены соответствующие акты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Управление городского хозяйства приносит извинения владельцам поврежденных автомобилей. Причины падения дерева, оценка ущерба и ответственные за произошедшее лица будут определены в установленном законом порядке.