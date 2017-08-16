Туристам советуют пересекать российско-эстонскую границу в Псковской области, чтобы не застревать в Нарве

21:11, 16 августа 2017, ПАИ

Колонны легковых машин скопились днем 16 августа в Нарве на площадке местного муниципального предприятия «Транссервис-Н», регулирующего очередь на границе, и в центре города — на улице рядом с Петровской площадью, а также на автодорожном мосту «Дружбы», связывающем Евросоюз и Россию,

Как сообщает ru.sputnik-news.ee, исполнительный директор «Транссервис-Н» Андрус Тамм советует путешественникам, выезжающим из Эстонии, пользоваться международными автомобильными пунктами пропуска на южной границе – в Лухамаа (в Псковской области - Шумилкино) и Койдула (Куничина Гора), где очереди бывают меньше.

По словам Андруса Тамма, нынешнее лето более напряженное, чем прежде. «Возросло количество автотуристов», — пояснил Тамм порталу Sputnik Эстония. В среднем в сутки в сторону России движется до восьмисот легковушек. В иные летние дни автомобилистам приходилось ожидать в живой цепочке в Нарве около двадцати часов, чтобы попасть в Россию.

Тамм советует автопутешественникам пользоваться современной технологией – заранее, за одну или даже за две недели предварительно бронировать на сайте www.eestipiir.ee места в электронной очереди. Тогда не придется простаивать часами в живой колонне, а лишь в назначенное заранее время прибыть в зону ожидания на площадке «Транссервис-Н». Правда, добавил Тамм, из-за наплыва туристов заметно напряжение и в электронной очереди.